Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Красный крест просят помочь освободить двух бойцов из плена боевиков

Пятница, 28 апреля 2017, 11:29

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации обратилась с ходатайством в Международный комитет красного креста по содействию в освобождении двух военнопленных Вооруженных Сил Украины с временно оккупированной территории.

Об этом шла речь во время встречи 27 апреля в Соледаре Донецкой области, информирует в пятницу пресс-служба Минобороны Украины.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся задач и роли СЦКК, пересмотрели действующие процедуры подачи запросов и заявок МККК в СЦКК, а именно те вопросы, которые касаются предоставления гарантий безопасности в напряженных и неспокойных районах и заведения режима прекращения огня "тишина".

Темы: ДонбассМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
06:40
В трех областях объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
Все новости...
Реклама: