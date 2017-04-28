Красный крест просят помочь освободить двух бойцов из плена боевиков

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации обратилась с ходатайством в Международный комитет красного креста по содействию в освобождении двух военнопленных Вооруженных Сил Украины с временно оккупированной территории.



Об этом шла речь во время встречи 27 апреля в Соледаре Донецкой области, информирует в пятницу пресс-служба Минобороны Украины.



Отмечается, что во время встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся задач и роли СЦКК, пересмотрели действующие процедуры подачи запросов и заявок МККК в СЦКК, а именно те вопросы, которые касаются предоставления гарантий безопасности в напряженных и неспокойных районах и заведения режима прекращения огня "тишина".