В штабе АТО уточнили потери: 27 апреля ранены 3 бойца
Пятница, 28 апреля 2017, 13:03
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 3 военных получили ранения.
Об этом на брифинге 28 апреля сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, трое воинов получили ранения во время обстрелов", – сказал полковник.
В комментарии "Украинской правде" Лысенко отметил, что 1 боец был ранен в районе Каменки, еще двое – в Авдеевке.
На уточняющий вопрос спикер АТО также указал, что погибший и раненые в результате обстрела в Красногоровке зафиксированы уже в эти сутки.
Валентина Романенко, УП