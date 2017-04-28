На Донбассе подорвалось авто военных, 1 погибший

В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве возле Павлополя Донецкой области погиб 1 военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"По предварительной информации, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб военнослужащий одного из подразделений, личный состав которого выполняет боевые задачи на Приморском направлении недалеко от населенного пункта Павлополь", - говорится в сообщении.

Как известно, в воскресенье, 23 апреля, на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб.

Один из членов миссии погиб, двое доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

Позже стало известно, что погибший - медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

Украинская правда