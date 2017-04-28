На Донбасі підірвалося авто військових, 1 загиблий

Унаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої біля Павлополя Донецької області загинув 1 військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"За попередньою інформацією, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої, загинув військовослужбовець одного з підрозділів, особовий склад якого виконує бойові завдання на Приморському напрямку неподалік населеного пункту Павлопіль", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, у неділю, 23 квітня, на окупованій частині Луганської області на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ. Інцидент стався в районі населеного пункту Пришиб.

Один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

Українська правда