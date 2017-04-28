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Врач: Насирову вырезали один из эндокринных органов

Пятница, 28 апреля 2017, 20:46
Врач: Насирову вырезали один из эндокринных органов

Отстраненному от работы главе ГФС Роману Насирову удалили один из эндокринных органов.

Об этом ТСН сообщил директор УНПЦ эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Минздрава Украины Александр Ларин.

"У любого больного есть много органов, которые связаны с эндокринной системой. А разглашать - не имеем права", - пояснил он, отметив на уточняющий вопрос, что Насирову удалили один из эндокринных органов.

По словам журналистов, хирургическое вмешательство длилось 3 часа, после чего Насирова перевезли из операционной в реанимацию, в операционном блоке присутствовали только медики и журналисты.

Позже в реанимацию приехали родственники.

"Нормально все", - заверил заведующий хирургическим отделением Центра эндокринной хирургии Владимир Паламарчук. А профессор Ларин добавил, что болезнь диагностировали три недели назад, поэтому операция срочная, но плановая.

Врачи уверяют, что пациент будет жить, но еще сутки Насиров будет находиться в палате интенсивной терапии, а дальше переместится в обычную.

"На время операции электронный браслет, который отслеживает передвижение бывшего фискала, с ноги не снимали. Врачам он не мешал и ошибочно не срабатывал", - говорится в сюжете.

Как известно, 2 марта в больнице "Феофания", которая подчинена Государственному управлению делами, Насирову поставили диагноз "инфаркт миокарда".

Сердечный приступ у Насирова якобы произошел в тот момент, когда его пришли арестовывать детективы Национального антикоррупционного бюро по подозрению в миллиардных злоупотреблениях.

Тяжелое состояние пациента должно было помешать его аресту.

В конце концов, подозреваемый таки предстал перед судом для избрания меры пресечения, а комиссия Министерства здравоохранения несколькими неделями позже опровергла поставленный в "Феофании" диагноз. Комиссия была созвана по инициативе НАБУ.

Позже больница "Феофания" заявила, что их диагноз Роману Насирову подтвердил Университетский кардиологический центр Фрайбурга.

Однако в Центре сердца при Университетской клинике Фрайбурга заявили, что никогда не ставили диагноз относительно состояния здоровья отстраненного председателя ГФС Украины.

Темы: Насировздоровье
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