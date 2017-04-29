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Украденные у сотрудников фельдъегерской службы документы нашли в Борисполе

Суббота, 29 апреля 2017, 14:01

Мешки с документацией, похищенной во время нападения на сотрудников фельдъегерской службы найдены в Борисполе.

Об этом сообщил руководитель ГУ Национальной полиции Украины в. Киеве Андрей Крищенко на брифинге в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня, примерно 2 часа назад в Борисполе были найдены мешки с документацией. Ценные отправления исчезли, а мешки с документацией не раскрывали. Мы их также не раскрываем, ждем представителей службы, будем осматривать с ними", - сказал он.

Крищенко заметил, что основной версией, которая рассматривается следствием в настоящее время, является ограбление с целью наживы.

Он также рассказал, что уже установлено количество нападающих: 6-7 человек, некоторые были с огнестрельным оружием. Было также установлено, откуда прибыли нападавшие и на каких машинах скрылись.

Как сообщалось, в пятницу вечером на центральном железнодорожном вокзале в Киеве неизвестные напали на трех сотрудников фельдъегерской службы, которые осуществляли сопровождение документов, отобрав у них несколько сумок с корреспонденцией и два пистолета Макарова.

Злоумышленники нанесли работникам фельдъегерской службы телесные повреждения, после чего одного из них госпитализировали. В столице введен оперативный план "Сирена".

Темы: полиция
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