Билеты на финал "Евровидения" уже в продаже, в Киев прибыли первые участники

В официальной продаже появились билеты на финал Евровидения, в Киев прибыли первые участники конкурса.

Как пишет "Укринформ" со ссылкой на "UA: Первый", билеты на все шоу Евровидение-2017 появились в продаже в 14:00 субботы на сайте официального билетного агента Concert.ua.

Это билеты в фан-зону и Golden Circle - ближайшее место к сцене песенного конкурса.

Ранее в продаже были доступны билеты на все генеральные репетиции обоих полуфиналов и на сами полуфиналы.

В общем уже продано почти 33 тысячи билетов на сумму более 45 млн гривен.

Вместе с тем, Государственная пограничная служба сообщает, что за прошедшие сутки в пунктах пропуска для воздушного сообщения "Борисполь" и "Киев" пограничники оформили двух участников, первые прибыли на песенный конкурс "Евровидение-2017".

Всего рейсами "Баку-Киев", "Лондон-Киев", "Стамбул-Киев" и "Дубаи-Киев" для участия в конкурсе и его обеспечении прибыли 13 человек.

Предполагается, что основными пунктами пропуска, которые будут задействованы во время пропуска участников и гостей "Евровидения", будут пункты пропуска для воздушного сообщения, на которые придется до 70% от общего количества прибывающих на песенный конкурс. 20% будут пользоваться автомобильными пунктами пропуска, еще 10% - железнодорожным сообщением.

Как известно, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая в Международном выставочном центре в Киеве.

Украинская правда