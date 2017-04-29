Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Билеты на финал "Евровидения" уже в продаже, в Киев прибыли первые участники

Суббота, 29 апреля 2017, 14:42

В официальной продаже появились билеты на финал Евровидения, в Киев прибыли первые участники конкурса.

Как пишет "Укринформ" со ссылкой на "UA: Первый", билеты на все шоу Евровидение-2017 появились в продаже в 14:00 субботы на сайте официального билетного агента Concert.ua.

Это билеты в фан-зону и Golden Circle - ближайшее место к сцене песенного конкурса.

Ранее в продаже были доступны билеты на все генеральные репетиции обоих полуфиналов и на сами полуфиналы.

В общем уже продано почти 33 тысячи билетов на сумму более 45 млн гривен.

Вместе с тем, Государственная пограничная служба сообщает, что за прошедшие сутки в пунктах пропуска для воздушного сообщения "Борисполь" и "Киев" пограничники оформили двух участников, первые прибыли на песенный конкурс "Евровидение-2017".

Всего рейсами "Баку-Киев", "Лондон-Киев", "Стамбул-Киев" и "Дубаи-Киев" для участия в конкурсе и его обеспечении прибыли 13 человек.

Предполагается, что основными пунктами пропуска, которые будут задействованы во время пропуска участников и гостей "Евровидения", будут пункты пропуска для воздушного сообщения, на которые придется до 70% от общего количества прибывающих на песенный конкурс. 20% будут пользоваться автомобильными пунктами пропуска, еще 10% - железнодорожным сообщением.

Как известно, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая в Международном выставочном центре в Киеве.

Украинская правда

Темы: Евровидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Евровидение
Ткаченко сообщил, что обращался к EBU относительно выступления Зеленского на Евровидении
Россия запустила ракеты по Украине во время финала Евровидения – Минобороны
Победительницей Евровидения-2023 стала Швеция
Последние новости
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
Все новости...
Реклама: