Российский режиссер Меньшов передал боевикам миллион

Российский режиссер и актер Владимир Меньшов передал гражданину РФ, воюющему на стороне боевиков, писателю Захару (Евгению) Прилепину миллион.

Об этом на своей странице в facebook написал Прилепин.

Он рассказал, что Меньшов пришел к нему на съемки программы "Чай с Захаром", передал деньги и ноутбук.

"В общем, я пересчитал, что там было в пакете. Там был один миллион рублей", - написал Прилепин.

Он не уточнил на что именно был потрачен этот миллион, но разметил репост с благодарностью от имени "медчасти Батальона спецопераций номер 1".

скриншот со страницы прилепина

Ранее российский писатель Захар Прилепин, который воюет против Украины на Донбассе, заявил, что получает там 20 тысяч рублей и спонсирует на них боевиков.

Украинская правда