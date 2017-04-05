Российский режиссер Меньшов передал боевикам миллион
Среда, 5 апреля 2017, 13:54
Российский режиссер и актер Владимир Меньшов передал гражданину РФ, воюющему на стороне боевиков, писателю Захару (Евгению) Прилепину миллион.
Об этом на своей странице в facebook написал Прилепин.
Он рассказал, что Меньшов пришел к нему на съемки программы "Чай с Захаром", передал деньги и ноутбук.
"В общем, я пересчитал, что там было в пакете. Там был один миллион рублей", - написал Прилепин.
Он не уточнил на что именно был потрачен этот миллион, но разметил репост с благодарностью от имени "медчасти Батальона спецопераций номер 1".
Ранее российский писатель Захар Прилепин, который воюет против Украины на Донбассе, заявил, что получает там 20 тысяч рублей и спонсирует на них боевиков.
Украинская правда