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Авдеевке дали воду, заработала фильтровальная станция – Жебривский

Среда, 5 апреля 2017, 16:05

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу.

Об этом в среду в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Донецкую фильтровальную станцию запустили в работу. Вода пошла по водопроводам на Авдеевку и окрестные населенные пункты", – пишет губернатор.

По словам Жебривского, через несколько часов эта вода начнет наполнять городские резервуары. А с 16:00 до 22:00 на город еще подадут остаток воды из городского резервуара.

"А уже завтра утром начнем подачу воды в нормальном режиме", – добавил он.

Как известно, ЛЭП в Авдеевке снова была повреждена в результате боевых действий 29 марта, из-за чего было прекращено электроснабжение Авдеевки, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплом.

Свет вернули в Авдеевку только 4 апреля.

Украинская правда

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Темы: Авдеевка
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