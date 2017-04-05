Авдеевке дали воду, заработала фильтровальная станция – Жебривский
Донецкая фильтровальная станция возобновила работу.
Об этом в среду в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Донецкую фильтровальную станцию запустили в работу. Вода пошла по водопроводам на Авдеевку и окрестные населенные пункты", – пишет губернатор.
По словам Жебривского, через несколько часов эта вода начнет наполнять городские резервуары. А с 16:00 до 22:00 на город еще подадут остаток воды из городского резервуара.
"А уже завтра утром начнем подачу воды в нормальном режиме", – добавил он.
Как известно, ЛЭП в Авдеевке снова была повреждена в результате боевых действий 29 марта, из-за чего было прекращено электроснабжение Авдеевки, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплом.
Свет вернули в Авдеевку только 4 апреля.
Украинская правда