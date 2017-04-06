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Яценюк о Гройсмане: Это лучший премьер

Четверг, 6 апреля 2017, 14:53
Яценюк о Гройсмане: Это лучший премьер
Владислав Содель

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк вступился за нынешнего главу правительства Владимира Гройсмана, назвав его лучшим премьером.

Об этом лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, комментируя журналистам возможную отставку Кабинета министров, передают Українські новини.

"Голосов нет и не будет. Это лучший премьер", - сказал Яценюк.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман по поводу возможных кадровых изменений в Кабмине отмечал, что все возможно, но не подтверждал и не опровергал такую возможность.

"Я делаю свою работу, занимаюсь реальным сектором экономики... Что касается смены правительства, то я считаю, что это кто-то выдает желаемое за действительное", - заявлял он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Яценюк
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