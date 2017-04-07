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Гройсман о пенсиях: Надо учитывать стаж и преодолеть дефицит

Пятница, 7 апреля 2017, 11:51

Пенсионная реформа будет предусматривать учет страхового стажа работника при начислении пенсии.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время часа правительства в Верховной Раде, отвечая на вопрос представителя "Оппозиционного блока".

"Пенсионная система, действующая сегодня в стране, тотально несправедлива: 85% украинских пенсионеров получают пенсию на уровне минимальной. Это фактически тотальное обнищание пенсионеров. И мы, независимо от политических флагов, должны изменить эту систему, чтобы достичь трех параметров", – сказал он.

"Параметр первый: эта система должна стать, наконец-то, справедливой. И здесь надо обращать внимание на страховой стаж человека, выходящего на пенсию. С этим надо согласиться – так же, как с тем, что утром восходит солнце", – объяснил премьер.

"Вторая позиция. Мы имеем сегодня тотальный дефицит Пенсионного фонда – более 140 миллиардов. Это означает только одно: что система, в которой половина дотационная, нежизнеспособна. Мы должны решить вопрос дефицита", – заявил Гройсман.

"И вопрос номер три. Я со всей ответственностью заявляю, что после того, как правительство внесет вариант пенсионной реформы, который не предполагает – внимание! - увеличения пенсионного возраста, а предусматривает другие меры, которые позволят построить справедливую бездефицитную систему, правительство Украины проведет пересчет пенсий, достаточно существенный – и мы сможем с 1 октября 2017 года повысить пенсии в Украине", – подчеркнул он.

Он призвал фракцию "Оппозиционного блока" совместно с фракциями коалиции и другими поддержать "этот вариант пенсионной реформы, конечно, после дискуссии".

"Наша задача состоит в повышении пенсий украинских граждан и изменении системы", – сказал премьер.

"Давайте перестанем людей пугать. Давайте будем говорить о том, что конкретно мы сделаем и как это скажется на жизни людей. Для нас чрезвычайно важно вырвать Украину из пропасти, позволить людям почувствовать перспективу – и на собственном кармане ощутить, что цены остаются стабильными, а реальные доходы граждан растут", – добавил он.

Как известно, в январе просочилась информация о возможности "покупать" страховой стаж после проведения пенсионной реформы, но Минсоцполитики не стало это объяснять.

В феврале Кабинет министров предложил Международному валютному фонду свой вариант пенсионной реформы, отклонив предложения повысить возраст выхода на пенсию. Предполагалось, что Верховная Рада до конца апреля примет пенсионную реформу – и она вступит в силу с 1 января 2018 года.

В начале марта вице-премьер-министр Павел Розенко говорил, что оконечный вариант реформы обнародуют "в течение месяца-двух". "Речь должна идти не только о том, как усовершенствовать солидарный уровень пенсионной системы, но и о том, как дать людям возможность самим влиять на размер своей пенсии в будущем", – говорил он.

2 апреля в сопроводительном письме к меморандуму с МВФ власти Украины попросили, в частности, отложить начало пенсионной реформы на конец апреля 2017 года.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: пенсииреформыКабинет министровГройсман
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