Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд приговорил 8 "торнадовцев" к длительным срокам заключения

Пятница, 7 апреля 2017, 21:40

Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы.

Как передает в пятницу вечером корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Онищенко приговорен к 11 годам лишения свободы, Цукур – к 9 годам, гражданин Беларуси Даниил Ляшук – к 10 годам, Илья Холод – к 9,5 годам.

Также экс-бойцы Борис Гульчук, Максим Глебов, Никита Куст приговорены к 9 годам тюрьмы каждый, а Анатолий Пламадяла – к 8 годам лишения свободы.

Кроме того, бойцы расформированной роты "Торнадо" Юрий Шевченко, Роман Иваш, Андрей Демчук, и Никита Свиридовский приговорены к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком - у Шевченко в 3 года, и по 2 года у остальных.

Срок отбытия наказания для Онищенко, Куста, Гульчука и Глебова установлен с 17 июня 2015 года, когда они были задержаны, у Цукура и Холода - с 10 марта 2016 года, Ляшука – с 9 сентября 2015 года, у Пламадялы – с 13 апреля 2016 года.

При этом на осужденных распространяется действие "Закона Савченко", согласно которому 1 день предварительного заключения учитывается как 2 дня срока отбывания наказания.

На четверых приговоренных же к условному отбытию наказания возложены дополнительные обязательства, в частности – являться в уполномоченные органы, информировать об изменении места регистрации, находиться по месту проживания в вечернее и ночное время суток и ношение "электронного браслета".

Как сообщалось, 17 июня 2015 года в Луганской области были задержаны и арестованы судом 8 человек, в том числе семь – бойцы роты "Торнадо", включая их командира Руслана Онищенко.

Представителей батальона "Торнадо" обвиняли в том, что они издевались над задержанными.

Для всех задержанных избрана судом мера пресечения в виде ареста без залога. 18 июня 2015 года глава МВД Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты. Спецроту передислоцировали из Станицы Луганской на базу МВД в Боярке в конце лета – начале осени 2015 года.

10 марта 2016 года были задержаны замкомбата Николай Цукур и боец Илья Холод.

Данное уголовное производство рассматривалось в Оболонском райсуде Киева с конца 2015 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
суд
Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрыв в суде Киева: подозреваемый закрылся внутри конвойного помещения
Последние новости
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
Все новости...
Реклама: