Суд приговорил 8 "торнадовцев" к длительным срокам заключения

Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы.



Как передает в пятницу вечером корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Онищенко приговорен к 11 годам лишения свободы, Цукур – к 9 годам, гражданин Беларуси Даниил Ляшук – к 10 годам, Илья Холод – к 9,5 годам.

Также экс-бойцы Борис Гульчук, Максим Глебов, Никита Куст приговорены к 9 годам тюрьмы каждый, а Анатолий Пламадяла – к 8 годам лишения свободы.



Кроме того, бойцы расформированной роты "Торнадо" Юрий Шевченко, Роман Иваш, Андрей Демчук, и Никита Свиридовский приговорены к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком - у Шевченко в 3 года, и по 2 года у остальных.



Срок отбытия наказания для Онищенко, Куста, Гульчука и Глебова установлен с 17 июня 2015 года, когда они были задержаны, у Цукура и Холода - с 10 марта 2016 года, Ляшука – с 9 сентября 2015 года, у Пламадялы – с 13 апреля 2016 года.



При этом на осужденных распространяется действие "Закона Савченко", согласно которому 1 день предварительного заключения учитывается как 2 дня срока отбывания наказания.



На четверых приговоренных же к условному отбытию наказания возложены дополнительные обязательства, в частности – являться в уполномоченные органы, информировать об изменении места регистрации, находиться по месту проживания в вечернее и ночное время суток и ношение "электронного браслета".



Как сообщалось, 17 июня 2015 года в Луганской области были задержаны и арестованы судом 8 человек, в том числе семь – бойцы роты "Торнадо", включая их командира Руслана Онищенко.

Представителей батальона "Торнадо" обвиняли в том, что они издевались над задержанными.

Для всех задержанных избрана судом мера пресечения в виде ареста без залога. 18 июня 2015 года глава МВД Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты. Спецроту передислоцировали из Станицы Луганской на базу МВД в Боярке в конце лета – начале осени 2015 года.

10 марта 2016 года были задержаны замкомбата Николай Цукур и боец Илья Холод.



Данное уголовное производство рассматривалось в Оболонском райсуде Киева с конца 2015 года.