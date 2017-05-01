Лещенко: "средства Януковича" конфисковали с нарушениями за 2 недели

Решение о конфискации 1,5 миллиарда долларов, якобы принадлежавших окружению Виктора Януковича, суд в Краматорске принял, признав виновным номинального владельца одной из фирм Сергея Курченко Аркадия Кашкина.

Об этом пишет народный депутат Сергей Лещенко в своем блоге на "Украинской правде".

Он отмечает, что дело в отношении Кашкина было открыто 15 марта 2017 года, а приговор суда был вынесен уже через две недели, 28 марта 2017 года.

Как ранее сообщал генпрокурор Юрий Луценко, 28 апреля решение суда вступило в законную силу, поскольку закончился месячный срок для апелляции.

По словам Лещенко, Кашкин был номинальным владельцем в одной из фирм Курченко.

"Два года назад этот же Кашкин уже был судим за то, что за 500 долларов продал свои паспортные данные и стал фиктивным хозяином компании Курченко "ГазУкраина-2020". А компания "ГазУкраина-2020" разворовала средства Нафтогаза на 450 миллионов гривен, когда НАК перечислил Курченко предоплату за нефтепродукты – и ничего не получил", - пишет депутат.

По его словам, поскольку никаких бумаг от имени фирмы Кашкин не подписывал, он тогда согласился на сделку со следствием, суд признал его роль в преступной организации ничтожной и присудил штраф 51 тысячу гривен.

"При чем, если два года назад суд сказал, что Кашкин "не брав участі у фінансово-господарській діяльності цього підприємства та не отримував від неї прибутку", то теперь Кашкин превратился в полновесного "члена преступной организации Януковича-Курченко", - отмечает Лещенко.

Он также утверждает, что дело о преступной банде Януковича никак не подсудно суду в Краматорске, принявшему решение о конфискации средств.

Кроме того, по словам депутата, этим решением суда произвели спецконфискацию средств, которые были арестованы по совершенно другому уголовному производству.

"То, что сейчас конфискуют, было заморожено много месяцев назад в рамках дела в отношении Арбузова, которому вменяли растрату госбюджета при создании ведомственного телеканала "Банковское телевидения". Каким образом эти средства перекочевали в дело Курченко и его фиктивного директора Кашкина – непонятно", - отмечает Лещенко.

Он также напоминает, что полгода назад Луценко сетовал, что Украина не может конфисковать эти полтора миллиарда, потому что не установлен владелец офшорных компаний, выступающих номинальными держателями ценных бумаг. Кипр эту информацию так и не предоставил.

"Офшорные фирмы, которые держали конфискованные ОВГЗ, частично были проданы третьим лицам – в том числе скрывающемуся в Лондоне депутату Онищенко и российскому бизнесмену Фуксу. Которые, в свою очередь, могли перепродать офшорки дальше кому угодно. То есть, конфисковав по совершенно "левому" "делу Кашкина" эти средства, на самом деле Украина может получить иски от новых владельцев компаний, на которые Арбузов вешал облигации", - пишет депутат.

Он также указывает на то, что под конфискацию попадают частично деньги, частично – ценные бумаги (валютные ОВГЗ), и на часть из них срок погашения еще не настал.

"Соответственно, за часть в ценных бумагах денег бюджет не получит – будет сокращен лишь госдолг", - отметил он.

Депутат также подчеркнул, что конфискованные средства пойдут не на нужды АТО, а, согласно постановлению Кабмина, 30% денег уйдет в регионы по программам "фонд регионального развития" и "субвенции местным бюджетам".

"Ну а еще 22% спецконфискайии уйдет по такой актуальной для зоны военных действий программе, как "государственная поддержка сельскохозяйственных производителей". Если будете искать в этом списке структуры Косюка, Бахматюка или самого Порошенко – думаю, не ошибетесь", - пишет Лещенко.

Он утверждает, что на самом деле никакого прогресса в расследовании банды Януковича не произошло.

Как сообщалось, в пятницу 28 апреля стало известно, что арестованные почти 1,5 млрд долларов экс-президента Виктора Януковича и его команды будут перечислены в госбюджет Украины. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что перечисление средств закончилось.