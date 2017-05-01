Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Харькове первомайская демонстрация не обошлась без драки

Понедельник, 1 мая 2017, 14:17

В Харькове на площади Конституции произошел конфликт между проукраинским активистом и участником первомайской демонстрации.

Как сообщает местное издание StudMedia, на демонстрацию в понедельник собралось около сотни людей пожилого возраста.

Они скандировали лозунги "Мир! Труд! Май!" и "Слава Труду". Также у присутствующих были плакаты с лозунгами против проведения АТО и против НАТО. Собравшись у входа в Исторический музей, они выдвинулись шествием к монументу первой харьковской маёвки.

"Сразу же после старта шествия произошёл конфликт между проукраинским активистом и участником демонстрации: участник кричал антиукраинские лозунги, в ответ на что проукраинский активист порвал его плакат. Участник демонстрации ударил патриота по голове, и был задержан сотрудниками полиции", - пишет издание.

Отмечается также, что во время шествия демонстрантов сопровождали проукраинские активисты, которые пытались перекричать их патриотическими лозунгами.

У самого монумента проукраинские активисты сначала заблокировали проход к памятнику, однако позже позволили демонстрантам возложить цветы, при условии что это будет сделано под государственными флагами.

Как сообщалось, ранее конфликты во время первомайских демонстраций произошли в Виннице и Херсоне.

Темы: Харьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Харьков
Побег из Харькова или исполнение приказа? Детали о деле эксначальника СБУ Харьковщины Романа Дудина, подозреваемого в госизмене
Россияне снова атаковали Харьков
В Офисе генпрокурора уточнили последствия удара по Харькову: 1 погибший, 3 раненых
Последние новости
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
Все новости...
Реклама: