В Харькове первомайская демонстрация не обошлась без драки

В Харькове на площади Конституции произошел конфликт между проукраинским активистом и участником первомайской демонстрации.

Как сообщает местное издание StudMedia, на демонстрацию в понедельник собралось около сотни людей пожилого возраста.

Они скандировали лозунги "Мир! Труд! Май!" и "Слава Труду". Также у присутствующих были плакаты с лозунгами против проведения АТО и против НАТО. Собравшись у входа в Исторический музей, они выдвинулись шествием к монументу первой харьковской маёвки.

"Сразу же после старта шествия произошёл конфликт между проукраинским активистом и участником демонстрации: участник кричал антиукраинские лозунги, в ответ на что проукраинский активист порвал его плакат. Участник демонстрации ударил патриота по голове, и был задержан сотрудниками полиции", - пишет издание.

Видео конфликта между участником первомайского митинга и проукраинским активистом.#Харьков pic.twitter.com/dfVepHMiBH — StudMedia (@StudMedia) May 1, 2017

Отмечается также, что во время шествия демонстрантов сопровождали проукраинские активисты, которые пытались перекричать их патриотическими лозунгами.

У самого монумента проукраинские активисты сначала заблокировали проход к памятнику, однако позже позволили демонстрантам возложить цветы, при условии что это будет сделано под государственными флагами.

Проукраинские активисты позволили участникам акции возложить цветы при условии что возложение пройдет под украинскими флагами#Харьков pic.twitter.com/BjSrgKefq0 — StudMedia (@StudMedia) May 1, 2017

Как сообщалось, ранее конфликты во время первомайских демонстраций произошли в Виннице и Херсоне.