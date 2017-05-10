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Назначен и.о. главы полиции Днепропетровщины

Среда, 10 мая 2017, 11:50

Исполнять обязанности главы полиции Днепропетровской области по вопросам охраны общественной безопасности будет Владимир Богонис.

Об этом 10 мая сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба МВД.

"С сегодняшнего дня исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области по общественной безопасности моему приказу будет назначен руководитель патрульной полиции города Днипра Владимир Богонис. Приказ вступает в силу с 10 часов утра", – отметил он.

 
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Комментируя инциденты в Днипре на 9 мая, первый заместитель главы МВД Сергей Яровой в свою очередь отметил, что руководители полиции в Днепропетровской области показали абсолютную неспособность управлять ситуацией.

"Вы не понимаете задач, которые стоят перед государством. Вы совершенно не справились со своей работой. "Договорняки", которые были 2 мая три года назад, – мы видели, чем все это закончилось. И по аналогичному пути вы пошли. Ваша роль в этой ситуации была нулевая. Абсолютное невладение ситуацией", – подчеркнул он.

Как сообщалось, 10 мая глава МВД подписал приказы об увольнении из полиции начальника Главного управления полиции Днепропетровской области генерала Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра полковника Андрея Бидыло, а также соответствующих заместителей по вопросам обеспечения общественной безопасности.

Как известно, 9 мая в городе Днипро произошла массовая потасовка, было травмировано 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По данным СМИ, стычку с АТОшниками начали неизвестные парни спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди, а полиция оттеснила ветеранов.

Руководитель главного управления полиции Днепропетровской области назначил служебное расследование действий полиции во время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияДнепр
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