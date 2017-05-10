Франция возмущена сексуальным насилием боевиков на Донбассе

МИД Франции решительно осудил сексуальные домогательства, совершенные боевиком ОРДО в отношении одной из членов миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом 9 мая заявил на брифинге спикер Министерства иностранных дел и международного развития Франции, сообщает посольство этой страны в Киеве.

"Франция решительно осуждает любые помехи надлежащей работе миссии ОБСЕ, в частности умышленные и систематические запугивания в ее адрес со стороны сепаратистов. Ответственные должны быть установлены и привлечены к ответственности за свои действия", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны конфликта, и особенно террористов, обеспечить миссии ОБСЕ свободный, беспрепятственный и безопасный доступ к ее зоне ответственности.

Как сообщалось, 5 мая был зафиксирован факт сексуальных домогательств со стороны вооруженного мужчины в ОРДО относительно члена патруля миссии ОБСЕ женского пола.

Глава СММ ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан осудил такое сексуальное домогательство и обратился к боевикам с требованием разобраться с этим случаем.

15 мая в Совете безопасности ООН пройдут открытые дебаты на тему "Сексуальное насилие как тактика войны и терроризма", в которых примет участие украинский посол Владимир Ельченко.

Украинская правда