Против полицейских Днипра начали производство за превышение власти

Прокуратура Днепропетровской области начала уголовное производство по факту превышения власти должностными лицами полиции области.

Об этом сообщает ГПУ.

Речь идет о ч. 2 ст. 365 УК Украины, то есть умышленное совершение действий, явно выходящих за пределы предоставленных им полномочий, во время проведения праздничных мероприятий в Днепре 9 мая 2017.

Указанное уголовное производство объединено с другими криминальными производствами, зарегистрированными по фактам совершения хулиганских действий, массовых беспорядков и причинение телесных повреждений депутату областного совета 9 мая 2017 (ст. 296, 294 и 350 УК Украины).

"Сейчас проверяются все версии, в том числе устанавливаются организаторы совершения указанного уголовного преступления, лица, которые непосредственно нанимали титушок, а также источники финансирования и т.д.", - отметил заместитель прокурора Днепропетровской области Роман Токарь в комментарии для представителей СМИ.

Состояние расследования указанного преступления находится на контроле руководства прокуратуры Днепропетровской области.

"Следствие по факту превышения служебных полномочий начато, и будет предоставлена юридическая оценка каждому действию сотрудников полиции, в том числе руководителей, которые были задействованы в охране безопасности во время проведения указанных массовых мероприятий", - отметил он.

Как известно, 9 мая 2017 года в городе Днепр произошла массовая потасовка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По данным СМИ, потасовку с участниками АТО начали неизвестные ребята спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди, а полиция поэтому оттеснила ветеранов.

Руководство местной полиции уволено. Сейчас в райотделе Днипра находятся 12 "титушок".

Украинская правда