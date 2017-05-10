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В Днепре 12 "титушек" находятся в райотделах – Луценко

Среда, 10 мая 2017, 13:13

В райотделе Днепра находятся 12 "титушек", задержанных во время столкновений с участниками АТО 9 мая.

Об этом написал Генпрокурор Юрий Луценко в своем Facebook, в ответ на комментарий мэра Днепра Борису Филатову.

"Борис, в райотделе физически находятся 12 титушек. Одному уже вручено подозрение. Другим это сделают в отведенные законом 72 часа ", - написал Луценко.

"Время идет, следствие работает. Не исключаю, что будет еще больше ", - добавил генпрокурор.

 

Ранее Луценко сообщал о 8 задержанных титушках в Днепре.

Как известно, 9 мая в городе Днепр произошла массовая драка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По данным СМИ, потасовку с АТОшниками начали неизвестные молодые люди спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока". У них были оранжевые отметки на груди. Но полиция оттеснила ветеранов.

Темы: ДнепрГенпрокуратура
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