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Тиллерсон заявил Лаврову, что санкции не снимут до полной смены поведения РФ

Четверг, 11 мая 2017, 00:56

Санкции наложенные на Россию будут оставаться в силе пока Москва не даст обратный ход своим действиям, которые и послужили причиной наложения на нее санкций.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Гезер Науерт, комментируя содержание разговора государственного секретаря Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает Голос Америки.

"Государственный секретарь и министр иностранных дел России обсудили важность победы над ИГИЛ, деэскалацию насилия в Сирии и обеспечение поступления гуманитарной помощи к сотням тысяч гражданских в этой стране. Кроме того, государственный секретарь США и министр иностранных дел России подтвердили поддержку возглавляемого ООН политического процесса в Женеве , который играет центральную роль в международных усилиях добиться устойчивого решения конфликта", - отметила Науерт.

"По поводу Украины, государственный секретарь Тиллерсон отметил необходимость прогресса в направлении полного выполнения Минских соглашений. Санкции наложенные на Россию будут оставаться в силе пока Москва не даст обратный ход своим действиям, которые и послужили причиной наложения на нее санкций", - также отметила пресс-секретарь госдепа.

Сообщается, что США и Россия также согласились продолжать дискуссии направленные на решение других проблем в двусторонних отношениях, включая стратегическую стабильность.

Темы: СШАРосcиясанкцииМинские соглашения
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