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Климкин поговорил о Донбассе с Трампом и Пенсом

Четверг, 11 мая 2017, 05:31

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, находящийся с трехдневным визитом в Вашингтоне, в среду провел личные встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

"Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина, где стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

В этот день также состоялась встреча главы украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом.

"Стороны подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе. Павел Климкин поблагодарил за неизменную позицию администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействии российской агрессии", - отмечается в сообщении.

На обеих встречах также присутствовал посол Украины в США Валерий Чалый.

Как сообщалось, 10 мая в Белом доме также состоялись встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом.

Темы: МИДСШАДонбассКлимкин
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