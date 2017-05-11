Участник Евровидения от Болгарии ранее пел в оккупированном Крыму

В сети появилось видео с выступлением представителя Болгарии на Евровидении-2017 Кристиана Костова в "Артеке" в оккупированном Крыму 1 июня 2014 года.

17-летний музыкант представляет Болгарию во втором полуфинале Евровидения 11 мая с песней "Beautiful Mess".

Костов принимал участие в российском конкурсе "Голос. Дети" в 2014 году, где его наставником был победитель Евровидения-2008 Дима Билан.

В августе 2015 Кристиан вернулся из России в Болгарию, чтобы принять участие в четвертом сезоне шоу "X-Фактор".

Напомним, за выступление в аннексированном Крыму в июне 2015 года СБУ на три года запретила въезд российской певице Юлии Самойловой, которую Первый канал выбрал представительницей на Евровидении-2017 от России.

Кроме того, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что СБУ проверит и других зарубежных исполнителей, которые могли нарушить закон, выступая на оккупированных территориях или в аннексированном Крыму.

Тогда под подозрение попала представительница Армении Артсвик Арутюнян, которая часто выступает в Москве.

Однако армянская сторона поспешила возразить, что их участница не давала концерты в оккупированном полуострове.

Украинская правда.Жизнь