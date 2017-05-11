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Массовая драка в Днепре: под стражей 7 "титушек", еще 7 – в розыске

Четверг, 11 мая 2017, 16:23

По подозрению в организации беспорядков, произошедших 9 мая в Днепре, были взяты под стражу семеро "титушек", еще семерых разыскивают правоохранители.

Об этом в четверг сообщил советник мэра Днепра Максим Музыка в Facebook.

По его словам, такая информация была получена на встрече активистов и ветеранов с руководством прокуратуры, МВД и СБУ в Днепропетровской области относительно хода следствия по делу о беспорядках в городе 9 мая.

"На сегодня: 7 "титушек" установлены и задержаны (под стражей), 7 "титушек" разыскиваются (лица установлены), 9 пострадавших дали показания", - пишет Музыка.

Он отметил, что во время встречи правоохранители призвали очевидцев и потерпевших, кто имеет фото и видеоматериалы (особенно с квадрокоптеров), поделиться информацией с прокуратурой.

"Нас заверили, что делают все возможное, чтобы виновные были наказаны по закону и не было нужно совершать самосуд. Информацию относительно хода расследования, времени и места судебных заседаний обещают предоставлять регулярно и вовремя", - рассказал советник мэра.

Как известно, 9 мая 2017 года в Днипре произошла массовая драка, были травмированы более 10 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По данным СМИ, потасовку с АТОошниками начали неизвестные ребята спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди, а полиция поэтому оттеснила ветеранов.

Руководство местной полиции уволено.

Украинская правда

Темы: Днепрчрезвычайное происшествие
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