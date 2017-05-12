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Экологические проблемы Донбасса необходимо обсудить в Минске – Черныш

Пятница, 12 мая 2017, 15:43

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш предлагает обсудить на заседании трехсторонней контактной группы в Минске вопросы экологии на Донбассе.

С таким предложением он выступил на межведомственном совещании по решению проблемных вопросов в экологической сфере Донбасса, передает пресс-служба МінТОТ.

"Вопросы экологии в Луганской и Донецкой областях необходимо ставить на переговорах в Минске. Прежде всего нам нужно уточнить список всех предприятий на неподконтрольных территориях, которые требуют внимания и доступа международных экспертов для предотвращения чрезвычайных ситуаций экологического и техногенного характера", – отметил он.

По результатам совещания было решено поручить представителям Донецкой и Луганской областей актуализировать план мероприятий для решения проблемных вопросов в сфере экологии на Донбассе.

"Нужно в кратчайшие сроки провести экологический мониторинг на Донбассе, определить основные проблемы и в краткосрочной перспективе при поддержке профильных министерств реализовать меры, направленные на восстановление экологической сферы на востоке Украины", – отметил другой участник совещания, вице-премьер – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Как сообщалось со ссылкой представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирину Геращенко, экологическая ситуация на Донбассе остается крайне опасной и требует немедленной реакции властей Украины и мирового сообщества.

По ее словам, особую тревогу вызывают затопленные на оккупированных территориях шахты, в которых уровень воды почти достиг критического максимума.

Украинская правда

Темы: Донбассэкология
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