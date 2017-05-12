Порошенко почти после года молчания поговорит с прессой
Пятница, 12 мая 2017, 16:46
Президент Петр Порошенко проведет пресс-конференцию в воскресенье 14 мая.
Об этом свидетельствует информация в разделе "анонсы" на сайте президента Украины".
Указывается, что пресс-конференция будет проводиться по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом.
Пресс-конференция должна начаться в 15:00 в Администрация президента (ул. Банковая, 11).
Как известно, последний раз Петр Порошенко давал открытую пресс-конференцию еще 3 июня 2016.
Украинская правда