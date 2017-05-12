Порошенко майже після року мовчання поговорить з пресою

Президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію у неділю 14 травня.

Про це свідчить інформація у розділі "анонси" на сайті президента України".

Вказується, що прес-конференція буде проводитися з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом.

Прес-конференція повинна розпочатися о 15:00 в Адміністрація президента (вул. Банкова, 11).

Як відомо, востаннє Петро Порошенко давав відкриту прес-конференцію ще 3 червня 2016 року.

Українська правда