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Омелян наградил экипаж катера, который дал отпор российскому судну

Суббота, 13 мая 2017, 05:06

Министр инфраструктуры Владимир Омелян наградил работников Морской поисково-спасательной службы и экипаж катера, который 24 апреля дал отпор агрессивным действиям российского судна в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Благодарностями министерства наградили Боярка Сергея Анатольевича (механика поисково-спасательного катера "ПРК-05"), Вийтенка Игоря Васильевича (капитана-наставника службы безопасности мореплавания), Малиновского Максима Михайловича (моториста 1 класса - матроса 1 класса поисково-спасательного катера "ПРК-05"), Мальгина Артема Александровича (капитана поисково-спасательного катера "ПРК-05"), Сахарова Владимира Николаевича (матроса 1 класса поисково-спасательного катера "ПРК-05"), Фидзину Олега Михайловича (начальника службы безопасности мореплавания).

 
mtu.gov.ua

"Наши моряки не сдались, спасли себя и украинский катер, вернулись в порт базирования. Вы сохранили собственную честь и честь Украины", - подчеркнул Министр инфраструктуры Украины.

Как сообщалось, 24 апреля 2017 года в Черном море российский корабль попытался захватить украинский спасательный катер. Команда украинского катера отказалась выполнять требования российских кораблей заглушить двигатели, отметив, что катер находится в территориальных водах Украины, после чего взяла курс на Скадовск.

Темы: МининфраструктурыЧерное мореРосcия
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