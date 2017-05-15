Российский телеканал вырезает упоминания Путина из американского сериала

Первый канал при переводе третьего сезона американского сериала "Фарго" убрал из реплик персонажей упоминания России и президента Владимира Путина.

Об этом пишет "Медуза".

На момент написания новости в эфир вышли четыре эпизода сезона из десяти. Россия и Путин упоминаются только в двух из них: втором и четвертом.

Во второй серии (метка 45:45) реплика о достоинствах авторитарного метода управления страной выглядит так:

Реплика героя: Да, в жестоких режимах еще можно найти относительную стабильность: в Северной Корее, в России Путин тоже хорошо постарался. Надо только знать, кому дать на лапу.

Первый канал: Относительная стабильность существует только в тоталитарных государствах. В Северной Корее, например, где надо лишь точно знать, кого подмазать.

В четвертом эпизоде персонаж украинец Юрий Гурка рассказывает (12:45) о детстве Путина и об особенностях слова "правда" в русском языке. Переводчику пришлось изменить смысл фразы, чтобы убрать из нее Путина, который в эфире федерального канала стал просто "мальчиком":

Реплика героя: Путин с детства мечтал работать в ФСБ. Он жил бедно, у кровати держал портрет Берзина. Берзин прошел через 20-е годы, создал ГРУ, а затем КГБ. Для него он крестный отец. Еще мальчишкой Путин пошел на самбо, стал хозяином школьного двора. Понимаешь, в России есть два разных понятия правды. Правда — это для людей, истину определяет бог. Но есть еще nepravda, то есть ложь. Именно ее лидер использует как оружие.Ведь он знает то, чего не знают другие. Правдой становится то, что говорит он.

Первый канал: Мальчик с детства мечтал стать разведчиком. Он жил в коммуналке, держал на тумбочке портрет Берзина. Берзин — который в 1923-м создал ГРУ, а впоследствии КГБ — крестный отец. Этот мальчишка вскоре пошел на самбо и стал грозой школьного двора. Видишь ли, в каждом языке два слова "правда". Правда — это правда людей, а истина — божья правда. Но есть еще неправда — ложь. И это оружие, потому что кто-то знает, а ты — нет. Правда — лишь то, что существует в действительности.

Персонажи сериала также периодически упоминают русских, напрямую связанных с сюжетом. В этих случаях Первый канал никак не изменял национальную принадлежность.

Перевод "Фарго" для Первого канала выполняла московская студия "Эй Би Видео".

Студия "Эй Би Видео" на запрос радиостанции "Говорит Москва" о странном переводе "Фарго" заявила следующее: "Все вопросы к Первому каналу".