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Организаторы вирусной атаки WannaCry собрали $42 тыс

Понедельник, 15 мая 2017, 06:38

Организаторы вирусной атаки WannaCry собрали $42 тыс. сосвоих жертв.

Об этом сообщает The Times.

Правоохранители отслеживают три онлайн-счета указанные злоумышленниками для оплаты выкупа за разблокировку файлов на зараженных вирусом компьютерах.

По данным организации Elliptic, отслеживающей  незаконную деятельность с биткоин-платежами, злоумышленники пока что получили 110 переводов, на сумму 23,5 биткоинов или $42 тыс. по текущему курсу. Пока что хакеры не пытались снять эти деньги, зная, что их могут отследить правоохранительные органы.

Большинство платежей были сделаны из Европы и России, однако географические данные по переводам не точны, потому что большинство британцев для этих целей использовали бы биткоин-кошельки расположенные где-либо, утверждает соучредитель компании Elliptic Том Робинсон.

Как сообщалось, Вирус WannaCry заражает компьютер, шифруя все сохраненные на нем данные. При этом злоумышленники обещают раскодировать файлы после получения выкупа в $300.

12 мая десятки тысяч компьютеров по всему миру были заражены вирусом WannaCry. Вирус также атаковал компьютеры в Украине и России. В частности, в РФ были заражены компьютеры Следственного комитета и МВД, а также оператора мобильной связи Мегафон. В Великобритании вышли из строя компьютерные системы во многих больницах.

В Украине большинства случаев инфицирования информационных систем государственного сектора вредоносной программой WannaCrypt удалось избежать.

Как сообщило интернет-издание The Intercept, группировка киберпреступников Shadow Brockers использовала для атаки хакерское программное обеспечение АНБ и уязвимость Windows, известную под названием EternalBlue.  При этом еще в марте Microsoft выпустила обновление, позволяющее защититься от WannaCry, однако не все пользователи успели или смогли его установить, что сделало системы уязвимыми.

Темы: хакерыинтернет
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