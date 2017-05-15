Руководитель Евровидения: Все прошло безупречно, никаких проблем

Руководитель песенного конкурса "Евровидение" Ян Ола Санд отметил чрезвычайно высокий уровень организации конкурса в Киеве.

Об этом он сказал на встрече с президентом Петром Порошенко, организаторами и ведущими мероприятия, передает пресс-служба главы государства.

"Ежегодно к нам поступают какие-то определенные замечания или жалобы: транспорт, логистика, безопасность и другие аспекты. Но Евровидение в Киеве прошло безупречно. Мы не имели никаких проблем. С украинской стороны все было организовано на высшем уровне", - отметил он.

Президент со своей стороны пожаловался, что провести музыкальный праздник было нелегко из-за российской агрессии на востоке и юге Украины, но все получилось как нельзя лучше.

"Мои искренние поздравления всем вам. Евровидение-2017 было организовано на очень высоком уровне. И это является результатом очень эффективной координации и взаимодействия вашей и нашей команд", - сказал он.

Порошенко похвастался, что его жена Марина тоже была привлечена к Евровидению - принимала участие в открытии конкурса.

фото: пресс-служба президента

Качественную организацию песенного состязания также отметил член Административного совета Европейского Вещательного Союза Павел Грицак.

"Была сделана огромная работа, чтобы все журналисты, конкурсанты и фанаты почувствовали гостеприимство Киева и находились в комфортных условиях. Я благодарен украинской власти и вам, господин президент, за эту значимую поддержку", - сказал он.

фото: пресс-служба президента

Как сообщалось, в ночь с 13 на 14 мая прошел финал конкурса "Евровидение" 2017 года. Победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал с композицией "Amar Pelos Dois".

Украинская правда