Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Руководитель Евровидения: Все прошло безупречно, никаких проблем

Понедельник, 15 мая 2017, 12:42

Руководитель песенного конкурса "Евровидение" Ян Ола Санд отметил чрезвычайно высокий уровень организации конкурса в Киеве.

Об этом он сказал на встрече с президентом Петром Порошенко, организаторами и ведущими мероприятия, передает пресс-служба главы государства.

"Ежегодно к нам поступают какие-то определенные замечания или жалобы: транспорт, логистика, безопасность и другие аспекты. Но Евровидение в Киеве прошло безупречно. Мы не имели никаких проблем. С украинской стороны все было организовано на высшем уровне", - отметил он.

Президент со своей стороны пожаловался, что провести музыкальный праздник было нелегко из-за российской агрессии на востоке и юге Украины, но все получилось как нельзя лучше.

"Мои искренние поздравления всем вам. Евровидение-2017 было организовано на очень высоком уровне. И это является результатом очень эффективной координации и взаимодействия вашей и нашей команд", - сказал он.

Порошенко похвастался, что его жена Марина тоже была привлечена к Евровидению - принимала участие в открытии конкурса.

 
фото: пресс-служба президента

Качественную организацию песенного состязания также отметил член Административного совета Европейского Вещательного Союза Павел Грицак.

"Была сделана огромная работа, чтобы все журналисты, конкурсанты и фанаты почувствовали гостеприимство Киева и находились в комфортных условиях. Я благодарен украинской власти и вам, господин президент, за эту значимую поддержку", - сказал он.

 
фото: пресс-служба президента

Как сообщалось, в ночь с 13 на 14 мая прошел финал конкурса "Евровидение" 2017 года. Победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал с композицией "Amar Pelos Dois".

Украинская правда

Темы: Евровидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Евровидение
Ткаченко сообщил, что обращался к EBU относительно выступления Зеленского на Евровидении
Россия запустила ракеты по Украине во время финала Евровидения – Минобороны
Победительницей Евровидения-2023 стала Швеция
Последние новости
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
Все новости...
Реклама: