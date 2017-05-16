Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубий уверен, что Рада запретит георгиевскую ленту

Вторник, 16 мая 2017, 12:15

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий убежден, что депутаты примут законопроект №2987 о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты.

Об этом он заявил журналистам в парламенте 16 мая, передает "Укринформ".

"Я убежден, что эта инициатива будет поддержана", - сказал он.

По словам Парубия, это инициатива "Народного фронта", и в большой мере она обусловлена столкновениями, которые произошли 9 мая в Днипре и других городах Украины.

"Эти события показали, что, к сожалению, определенные символы со времен Майдана и до сегодня стали инструментом для манипуляций от российских спецслужб, от пятой колонны в Украине, и среди них - георгиевская лента", - отметил спикер.

Законопроект №2987 о запрете пропаганды и изготовления георгиевской ленты в Украине ждет первого чтения Верховной Рады, которое должно состояться во вторник, 16 мая. Он вносит соответствующие дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Как сообщалось, 9 мая в городе Днипро во время шествия к Монументу славы представителей Социалистической партии и партии "Оппозиционный блок" между ветеранами АТО, молодыми людьми спортивной внешности и полицией произошли столкновения.

Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала "скорая". Всего, по данным полиции, пострадали 14 человек.

Относительно этих событий открыто производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины – хулиганство, массовые беспорядки и нанесение телесных повреждений.

За допущение беспорядков были уволены с должностей руководителей управлений Национальной полиции Украины в Днепропетровской области и в городе Луганск.

Темы: ПарубийВерховная Радасепаратизмзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Парубий
Парубий заболел коронавирусом
Парубий привел поддержку Черновол под ГБР несмотря на карантин
Парубий сходил на допрос в ГБР
Последние новости
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
Все новости...
Реклама: