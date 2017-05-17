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Трамп рассказал Лаврову о плане теракта, но подставил разведчика

Среда, 17 мая 2017, 07:55

Президент США Дональд Трамп сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову о намерениях боевиков ИГИЛ подорвать пассажирский самолет, однако поставил под угрозу безопасность израильского разведчика в рядах террористов.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на американских чиновников.

Согласно указанным разведданным, боевики ИГИЛ собирались подорвать пассажирский самолет с помощью взрывчатки спрятанной в корпусе ноутбука. Такой взрывное устройство, как считают чиновники, может не обнаружить сканирующее оборудование аэропорта. Эта информация считается достаточно надежной, чтобы США рассмотрели запрет на провоз ноутбуков на всех рейсах из Европы в США.

Эта чувствительная информация была передана США, как отмечают чиновники, с заверениями, что источник останется конфиденциальным.

Боевики ИГИЛ взорвали российский пассажирский самолет два года назад, убив более 200 человек. По словам советника президента США по нацбезопасности, это оправдывает раскрытие этой информации россиянам.

Трамп заявил, что он имел право передать секретную информацию россиянам. Однако кое-кто в контртеррористическом сообществе считает, что он совершил ошибку.

"Россия не является членом антиигиловской коалиции. Они не являются нашим партнером ", - заявил бывший директор национального антитеррористического центра США Мэтт Олсен.

Бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро считает, что теперь Израиль будет дважды думать перед тем, как передавать разведданные США.

Напомним, ранее издание Washington Post сообщило, что президент США Дональд Трамп на прошлой неделе во время встречи в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым раскрыл ему сверхсекретную информацию об "Исламском государстве".

Позже The New York Times сообщила, что секретные данные разведки, которые президент США Дональд Трамп передал российским чиновникам в Белом доме, были предоставлены Израилем.

Темы: ТрампСШАРосcияИзраильтерроризм
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