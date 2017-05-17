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Комитет не признавал антиконституционным законопроект про Антикоррупционный суд

Среда, 17 мая 2017, 12:41

Комитет по вопросам правосудия и правовой политики не принимал решение о признании законопроекта №6011 о создании Высшего антикоррупционного суда неконституционным.

Об этом корреспонденту "Украинской правды" сообщил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Соболев.

"Никакого решения комитета не было. На комитете мы этот вопрос не рассматривали, действительно. Это было письмо председателя комитета Верховной Рады (о снятии с регистрации)", - сказал Сергей Соболев.

Эту же информацию подтвердил первый заместитель председателя комитета Леонид Емец.

Председатель комитета Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции Егор Соболев, который является одним из авторов этого законопроекта, заявил об этом с трибуны Верховной Рады в начале заседания в среду.

"В понедельник спикер парламента ошибочно проинформировал депутатов, что комитет по правовой политике признал законопроект о создании антикоррупционного суда неконституционным. Господин спикер, такого решения комитета не было. Прошу разобраться, кто вас ввел в заблуждение", - сказал он.

Соболев также напомнил коллегам из комитета по вопросам правосудия и правовой политики о важности принятия этого законопроекта, так как "судьи остаются зависимыми".

"Необходимо создать хотя бы один настоящий суд, который поставит топ-коррупционеров перед законом", - сказал депутат.

Соболев отметил, что НАБУ и САП просят от парламента создать такой суд, потому что их расследование натыкается на саботаж.

Ранее, в понедельник, 15 мая, спикер ВР Андрей Парубий на заседании Согласительного совета заявил, что профильный комитет направил ему письмо с решением о том, что законопроект про Антикоррупционный суд не соответствует Конституции.

Украинская правда

Темы: Конституция
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