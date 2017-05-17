Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

БПП определился со своей кандидатурой в омбудсмены

Среда, 17 мая 2017, 13:54

Фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде собрала подписи за выдвижение на должность уполномоченного парламента по правам человека народного депутата Сергея Алексеева, который является членом этой фракции.

Об этом сообщил руководитель фракции БПП Артур Герасимов агентству "Интерфакс-Украина" в среду в кулуарах парламента.

"Вчера был крайний день. Все идет по процедуре. Подписи собраны. За Алексеева", – сказал он.

В свою очередь, народный депутат этой же фракции Мустафа Джемилев высказал мнение, что во фракции есть также поддержка у кандидатуры действующего омбудсмена Валерии Лутковской.

"(Подписи) не собирают, но она будет в числе кандидатов", – сказал Джемилев.

 
Алексеев – заслуженный юрист

Сергей Алексеев (род. 9 февраля 1977г) – заслуженный юрист Украины, народный депутат VIII созыва. Является заместителем председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

Срок полномочий нынешнего омбудсмена Валерии Лутковской истек 27 апреля 2017 года.

 
Говорят, у Лутковской тоже есть шансы

Уполномоченного назначает на должность и увольняет парламент тайным голосованием путем подачи бюллетеней. Выдвижение кандидатуры для назначения на должность омбудсмена осуществляют в двадцатидневный срок со дня, следующего после истечения срока полномочий.

Согласно закону об уполномоченном Верховной Рады по правам человека, предложения относительно кандидатуры на должность уполномоченного вносят председатель парламента или не менее четверти народных депутатов от конституционного состава парламента.

Закон предусматривает, что омбудсменом может быть назначен гражданин Украины, который на день избрания достиг 40-летнего возраста, а также имеет опыт правозащитной деятельности.

Ранее также сообщалось, что фракция "Народный фронт" намерена выдвинуть на эту должность кандидатуру своего народного депутата Людмилы Денисовой.

Темы: Верховная Радаправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Верховная Рада
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Депутаты изменили процедуру банкротства на время военного положения
Последние новости
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
Все новости...
Реклама: