БПП определился со своей кандидатурой в омбудсмены

Фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде собрала подписи за выдвижение на должность уполномоченного парламента по правам человека народного депутата Сергея Алексеева, который является членом этой фракции.

Об этом сообщил руководитель фракции БПП Артур Герасимов агентству "Интерфакс-Украина" в среду в кулуарах парламента.



"Вчера был крайний день. Все идет по процедуре. Подписи собраны. За Алексеева", – сказал он.

В свою очередь, народный депутат этой же фракции Мустафа Джемилев высказал мнение, что во фракции есть также поддержка у кандидатуры действующего омбудсмена Валерии Лутковской.



"(Подписи) не собирают, но она будет в числе кандидатов", – сказал Джемилев.

Алексеев – заслуженный юрист

Сергей Алексеев (род. 9 февраля 1977г) – заслуженный юрист Украины, народный депутат VIII созыва. Является заместителем председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия.



Срок полномочий нынешнего омбудсмена Валерии Лутковской истек 27 апреля 2017 года.

Говорят , у Лутковской тоже есть шансы

Уполномоченного назначает на должность и увольняет парламент тайным голосованием путем подачи бюллетеней. Выдвижение кандидатуры для назначения на должность омбудсмена осуществляют в двадцатидневный срок со дня, следующего после истечения срока полномочий.



Согласно закону об уполномоченном Верховной Рады по правам человека, предложения относительно кандидатуры на должность уполномоченного вносят председатель парламента или не менее четверти народных депутатов от конституционного состава парламента.



Закон предусматривает, что омбудсменом может быть назначен гражданин Украины, который на день избрания достиг 40-летнего возраста, а также имеет опыт правозащитной деятельности.



Ранее также сообщалось, что фракция "Народный фронт" намерена выдвинуть на эту должность кандидатуру своего народного депутата Людмилы Денисовой.