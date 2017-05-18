Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ хочет, чтобы суд конфисковал все арестованное имущество Януковича

Четверг, 18 мая 2017, 14:31

Генеральная прокуратура намерена просить Оболонский районный суд Киева конфисковать все арестованное имущество бывшего президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

Об этом "Українським новинам" сообщил прокурор Руслан Кравченко.

"Если будет обвинительный приговор – будет (заявлена) конфискация. Это будет конфискация всего, что под арестом", – сказал он.

При этом прокурор отказался назвать общую стоимость всего арестованного имущества, которое прокуратура будет просить конфисковать.

По словам Кравченко, в деле будет заявлен гражданский иск о возмещении ущерба.

Как сообщалось, 18 мая Оболонский райсуд Киева объявил перерыв в подготовительном судебном заседании по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича до 10 часов 29 мая.

Темы: ГенпрокуратураЯнуковичсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
Все новости...
Реклама: