Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На митинге УПЦ МП под Радой заметили священника с пачкой денег

Пятница, 19 мая 2017, 17:41

В распоряжение "Украинской правды" попало видео, на котором священник с пачкой денег в руках ходит среди сторонников УПЦ МП на митинге под Верховной Радой.

Этот видеролик редакции передал очевидец событий.

На записи видно, как батюшка, держа стопку денег, общается с молодым парнем, в руках у которого - открытый рюкзак. Все выглядит так, будто священнослужитель подготовил наличные для каких-то расчетов.

Свидетель этой сцены утверждает, что церковник привез участникам митинга "зарплату".

Как сообщалось, 18 мая под Верховной Радой состоялся молебен священников и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата. Они протестовали против двух законопроектов №4511 и №4128: об особом статусе в Украине религиозных организаций, "руководящие центры" которых находятся в государстве-агрессоре, и о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно изменения религиозными общинами подчиненности.

Читайте также: "Депутаты во Христе", или Церковь под Верховной Радой

Темы: церковьВерховная Радамитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
церковь
Церковники МП поставили в лавре урну для сбора на залог митрополита Павла
Суд обязал УПЦ МП освободить церковь в Карвасарах на Хмельнитчине
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Последние новости
09:13
фото"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
Все новости...
Реклама: