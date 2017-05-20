Пожар в Балаклее: На ликвидацию последствий выделили 145 миллионов

На ликвидацию последствий пожара в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны выделено 145 млн гривен, территория вокруг места чрезвычайной ситуации полностью разминирована, работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются.

Об этом сообщил глава правительства Владимир Гройсман.

"145 млн гривен было выделено на устранение последствий чрезвычайной ситуации и восстановление нормальной жизни в городе. Территория, которая пострадала в результате чрезвычайной ситуации, полностью разминирована. Продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры, частных домов, объектов социальной сферы", - отметил он.

По данным премьера, по состоянию на 19 мая восстановлено более половины частных и около 85% многоквартирных домов, а также 70% объектов инфраструктуры.

Как известно, ранее министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил, что в ходе разминирования территории вокруг 65-го арсенала ВСУ около Балаклеи Харьковской области собрали около 29 тыс. взрывоопасных предметов, очистки территории полностью завершено.

23 марта в Балаклее на территории военного арсенала МОУ возник пожар с последующей детонацией боеприпасов и разлетом взрывоопасных предметов за пределы арсенала.

В результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая.