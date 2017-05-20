Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под домом Порошенко жгли файеры и слушали музыку

Суббота, 20 мая 2017, 15:58

Участники автопробега, организованного рядом националистических сил, передали на имя президента Петра Порошенко письмо с требованием подписать закон, предусматривающий амнистию участников АТО.

Как передает "Интерфакс-Украина", автопробег, стартовавший с Контрактовой площади в Киеве в субботу днем, завершился возле дома главы государства в пгт Козин (Обуховский район Киевской области). Всего в нем принимает участие около 80-ти автомобилей и 200 человек.

У ворот дома прошёл небольшой митинг, желающие озвучили требование подписать закон "Об амнистии в 2016 году" с отдельными пунктами по украинским военным, принятый Верховной Радой 22 декабря 2016 года.

Собравшиеся также слушали националистическую музыку и раздавали наклейки с напечатанными требованиями.

Кроме того, они зажгли несколько дымовых шашек и файеров, однако потушили их в течение минуты.

Правопорядок на территории у дома главы государства обеспечивают около сотни правоохранителей. Акция прошла спокойно.

Как известно, самого Порошенко в субботу нет в Украине – он находится в Германии, где проводит переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Темы: Порошенкоакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
Все новости...
Реклама: