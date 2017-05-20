80 машин националистов едут к дому Порошенко требовать амнистии

В центре Киева в субботу днем стартовал автопробег под названием "Порошенко, подпиши амнистию", организованный рядом националистических организаций, в частности, партией "Национальный корпус", С14, "Правым сектором" и ВО "Свобода".

Как передает "Интерфакс-Украина", около 80-ти автомобилей с национальной символикой и партийными флагами направились в пгт Козин (Киевская область) к дому главы государства.

Участники автопробега намерены озвучить требования к президенту Петру Порошенко о подписании закона об амнистии для участников АТО.

В то же время, как сообщает "Громадське", колонну националистов сопровождают правоохранители.

Всего в акции принимают участие около 200 представителей националистических и праворадикальных организаций.

Как отмечается в Facebook С14, организаторами акции являются также ВО "Свобода", ГК "Азов", "Правый Сектор".

Как известно, в субботу Порошенко находится в Германии, где проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Закон "Об амнистии в 2016 году" с отдельными пунктами по украинским военным принят Верховной Радой 22 декабря 2016 года.