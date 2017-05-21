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На Киевщине задержали грузовики с львовским мусором

Воскресенье, 21 мая 2017, 12:39

В селе Подгорцы Обуховского района Киевской области полиция задержала грузовики, которые ссыпали на землю мусор со Львовской области.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, в ночь на воскресенье в селе Подгорцы граждане увидели, что грузовики ссыпают мусор на землю, а бульдозер разравнивает поверхность с грунтом.

Свидетель сразу позвонил на линию 102 и вызвал полицию. На место происшествия оперативно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что транспортные средства имеют номерные знаки Киевской области и Киева, а согласно накладных документов, 20 тонн опасных для окружающей среды отходов привезли из Львовской области, часть уже успели разгрузить.

Автомобили доставили на штрафплощадку, мера пресечения избирается.

Работники полиции выясняют все обстоятельства происшествия и проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к организации незаконного вывоза мусора.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч.1 ст.239 (незаконное завладение грунтовым покровом (поверхностным слоем) земель, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщалось, 15 мая мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе накопилось более 7 тысяч тонн отходов, которые некуда вывозить, поскольку меморандум, подписанный 21 апреля, не выполняется.

Темы: ЛьвовКиевская область
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