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Прокуратура проверяет колонию, из которой бежал экс-СБУшник

Воскресенье, 21 мая 2017, 14:28

Полтавская местная прокуратура проверяет требования уголовно-исполнительного законодательства в Государственном учреждении "Крюковская исправительная колония №29", с производственного объекта которой сбежал осужденный.

Между тем прокуратура Полтавской области обратилась в Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции с инициативой о проведении служебной проверки в отношении работников колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

Также принимаются оперативно-розыскные меры, направленные на установление местонахождения и задержание беглеца.

Состояние розыска находится на контроле прокуратуры области. Кроме этого, сведения об указанном факте внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 393 УК Украины (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы).

"Осужденный 1980 года, житель Симферополя, бывший сотрудник СБУ. Отбывал наказание за разбой, незаконное завладение транспортным средством и неоконченное покушение на побег из мест лишения свободы в Черниговской области, в Менской исправительной колонии №91. В Крюковскую колонию переведен решением Апелляционной комиссии ГПтС Украины от 15 сентября 2016 года. Побег совершил 19 мая, не явившись на молочно-животной ферме, где работал", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщалось, 20 мая о розыске Дмитрия Нерченко, который бежал из Крюковского колонии, сообщила полиция Полтавской области.

Темы: ПолтаваСБУ
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