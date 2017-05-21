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9 мая в Днипре: расследование действий полицейских завершат до 10 июня

Воскресенье, 21 мая 2017, 16:28
9 мая в Днипре: расследование действий полицейских завершат до 10 июня

Служебное расследование действий сотрудников полиции во время беспорядков 9 мая в Днипре завершится до 10 июня.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

"Служебное расследование завершится в течение этого месяца, до 10 июня оно 100% будет завершено и, думаю, даст ответы на все вопросы", - отметил Шевченко.

По его словам, предварительный анализ говорит о "как минимум непрофессиональных действиях, умышленных или неумышленных, или бездействии".

Как известно, 9 мая в Днипре произошла массовая драка, во время которой было травмировано 14 человек.

Правоохранители установили 25 человек, которые участвовали в потасовках возле монумента Славы. Пятерым из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным прокуратуры, с одним из подозреваемых заключено соглашение о признании виновности.

Интерфакс-Украина

Темы: полицияДнепр
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