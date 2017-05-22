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НАБУ получило доступ к реестру е-деклараций – НАЗК

Понедельник, 22 мая 2017, 13:03

Национальное агентство по предупреждению коррупции обеспечило Национальному антикоррупционному бюро полный доступ к реестру е-деклараций на базе администратора системы ГП "Украинские специальные системы".

Об этом НАПК информирует 22 мая.

Отмечается, что доступ обеспечивают через закрытую сеть в пределах Национальной системы конфиденциальной связи, что будет способствовать оперативному всестороннему и беспристрастному анализу данных с электронных деклараций лиц, уполномоченных к выполнению функций государства или местного самоуправления, детективными аналитиками НАБУ.

Указанный доступ не предусматривает никаких возможностей для изменения или редактирования данных в реестре е-деклараций, отмечают в НАПК.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции одобрило порядок осуществления мониторинга образа жизни лиц, подающих декларации.

Украинская правда

Темы: НАБУНАПКдекларации
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