НАБУ получило доступ к реестру е-деклараций – НАЗК

Национальное агентство по предупреждению коррупции обеспечило Национальному антикоррупционному бюро полный доступ к реестру е-деклараций на базе администратора системы ГП "Украинские специальные системы".



Об этом НАПК информирует 22 мая.



Отмечается, что доступ обеспечивают через закрытую сеть в пределах Национальной системы конфиденциальной связи, что будет способствовать оперативному всестороннему и беспристрастному анализу данных с электронных деклараций лиц, уполномоченных к выполнению функций государства или местного самоуправления, детективными аналитиками НАБУ.



Указанный доступ не предусматривает никаких возможностей для изменения или редактирования данных в реестре е-деклараций, отмечают в НАПК.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции одобрило порядок осуществления мониторинга образа жизни лиц, подающих декларации.



Украинская правда