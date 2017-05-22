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В Киеве возле офиса "Нацкорпуса" произошел взрыв

Понедельник, 22 мая 2017, 15:38

Взрыв без жертв произошел возле офиса партии "Национальный корпус" (бывший "Азов") в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киева в Facebook.

Согласно сообщению, полицейские выяснили, что взрыв произошел около четырех часов утра, но по линии "102" в тот момент никаких сообщений от местных жителей или очевидцев происшествия не поступало.

"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что вблизи многоэтажки на улице Зои Гайдай поврежден металлический забор и обгорела стена на первом этаже дома", - говорится в сообщении.

Как сообщают "Украинские Новости", со ссылкой на источник в правоохранительных органах, взрыв произошел возле офиса "Национального корпуса" по ул. Зои Гайдай, 9/8.

Как известно, у 15 мая днем партия "Национальный корпус" заявила, что в их центральный офис в Оболонском районе Киева подбросили взрывчатку. Позже полиция сообщила, что взрывное устройство, найденное в офисе партии "Национальный корпус" в Киеве, был сделан на основе тротиловой шашки, которая не была подключена к таймеру.

Темы: полицияКиеввзрыв
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