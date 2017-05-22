Кремль хочет убедить, что визы Украины с РФ - это "отмороженные уши"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пытается убедить, что в случае введения Украиной визового режима с Россией она же сама и пострадает.

Об этом он сказал журналистам в понедельник, передает "РИА Новости".

"Это опять же из разряда "отморожу уши назло бабушке". Ничего более. Вы знаете, насколько такой шаг может ударить по интересам самих украинцев. Сложно будет переоценить, наверное, негативный эффект для самих жителей Украины", — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Он напомнил, что данная инициатива в Верховной Раде пока не находит поддержки и что как-то реагировать на возможное введение визового режима между двумя странами пока рано.

"Какие-то гипотетические рассуждения в данном случае вряд ли возможны и уместны. Давайте дождемся очередного витка в таких русофобских дискуссиях. Вы знаете, что уже этот вопрос неоднократно пытались поставить на повестку дня, но каждый раз все-таки хватало каких-то остатков трезвости, трезвого суждения, дабы не рассматривать этот вопрос. Посмотрим, что будет на этот раз", — сказал Песков, комментируя соответствующую инициативу фракции "Народный фронт" в украинском парламенте.

Как известно, 12 апреля лидер фракции НФ Максим Бурбак призвал Верховную Раду ввести визовый режим для граждан Российской Федерации.

"После того как был проголосован "безвиз" для украинцев мы должны ввести визовый режим для граждан России. И это обезопасит Европу от нашествия российских шпионов", – сказал он с трибуны парламента.