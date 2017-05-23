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Флинн солгал о происхождении денег за выступления в России

Вторник, 23 мая 2017, 07:30

Бывший советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности солгал в прошлом году во время избирательной кампании, что получал деньги за выступление в Москве не от российского правительственного телеканала RT, а от американского агентства.

Об этом говорится в материале телеканала CNN, который получил в свое распоряжение письмо старшего члена Комитета Палаты представителей по надзору конгрессмена Элайджи Каммингса главе этого же комитета, пишет Укринформ.

"Раньше Флинн признал, что его нанимали для выступления, рассказав многим медиа в июле и августе (в прошлом году - ред.), что получал гонорары за речи. Но он отказывался называть сумму, заявляя, что выплаты ему делало американское бюро докладчиков (компания , которая организует выступления лекторов в США и за рубежом - ред.), а не российский вещатель", - говорится в публикации.

В этой связи приводится даже заявление Флинна, которое он сделал для Yahoo News в июле: "Я не принимал никаких денег у россиян".

А документы, полученные Комитетом Палаты представителей по надзору, показали, что именно телеканал Russia Today, а не американская фирма, выплатил компенсацию непосредственно Флинну в качестве части пакета платежей для американского бюро докладчиков Leading Authorities Inc. Пакет также включал оплату услуг самого бюро и визовые сборы.

В переписке между Russia Today и бюро, представитель RT отметил, что выставленная сначала цена за присутствие Флинна была "слишком высокой", и попросил компанию уменьшить оплату. Кроме того, среди документов Комитет Конгресса получил копию чека Бюро докладчиков за организацию пребывания Флинна в России.

"Комитет Палаты представителей по надзору также получил электронное письмо, датированное 13 ноября 2015, от чиновника RT телевидения России, где было указано, что "мы покроем выплату вознаграждения генералу Флинну в нашем офисе в Лондоне", - подчеркивается в публикации.

Напомним, Флинн подал в отставку 13 февраля из-за скандала о контактах с Россией.

Как сообщалось, министерство юстиции США назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным советником по расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.

Расследование под руководством Мюллера в первую очередь намерено сосредоточиться на экс-советнике Трампа по нацбезопасности Майкле Флинне и бывшем руководителе его избирательного штаба Поле Манафорте.

В свою очередь Флинн решил ссылаться на пятую поправку к Конституции США, чтобы не давать показания, которые могут быть использованы против него. Ранее он отказался выполнять официальное предписание Комитета по вопросам разведки Сената США, которое обязывает его передать все документы и записи о связях с РФ.

Темы: ТрампСШАРосcия
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