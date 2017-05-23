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Суд отказал Януковичу в изменении подсудности дела о госизмене

Вторник, 23 мая 2017, 13:11

Высший специализированный суд Украины отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов экс-президента Виктора Януковича об изменении подсудности уголовного производства в государственной измене.

Об этом сообщает во вторник пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

Ранее сторона защиты Виктора Януковича обратилась к ВВСУ о якобы вмешательстве генпрокурора в судебную автоматизированную систему распределения судей.

11 апреля 2017 года стало известно, что в Оболонском суде Киева определили состав суда, рассматривающего дело о государственной измене против экс-президента Виктора Януковича.

В деле фигурирует заявление Януковича от 1 марта 2014 с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину ввести войска Российской Федерации в Украину.

К Януковичу применяют процедуру специального (заочного) досудебного расследования.

В Генпрокуратуре отмечают, что единственным поводом для прекращения заочного расследования является добровольное появление Януковича в Украине.

Защита экс-президента заявляла о возможном вмешательстве в работу Оболонского райсуда.

Украинская правда

Темы: ЯнуковичсудГенпрокуратура
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