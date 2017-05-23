Суд отказал Януковичу в изменении подсудности дела о госизмене
Высший специализированный суд Украины отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов экс-президента Виктора Януковича об изменении подсудности уголовного производства в государственной измене.
Об этом сообщает во вторник пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.
Ранее сторона защиты Виктора Януковича обратилась к ВВСУ о якобы вмешательстве генпрокурора в судебную автоматизированную систему распределения судей.
11 апреля 2017 года стало известно, что в Оболонском суде Киева определили состав суда, рассматривающего дело о государственной измене против экс-президента Виктора Януковича.
В деле фигурирует заявление Януковича от 1 марта 2014 с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину ввести войска Российской Федерации в Украину.
К Януковичу применяют процедуру специального (заочного) досудебного расследования.
В Генпрокуратуре отмечают, что единственным поводом для прекращения заочного расследования является добровольное появление Януковича в Украине.
Защита экс-президента заявляла о возможном вмешательстве в работу Оболонского райсуда.
Украинская правда