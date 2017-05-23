Возвращать долг за дорогую квартиру Берёза поручил жене

Депутат Верховной Рады Борислав Берёза говорит, что кредит, взятый на квартиру стоимостью 5 миллионов гривен, вернет его жена-бизнесвумен Наталья.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Когда я работал в бизнесе, я имел некоторые накопления, но сейчас у меня жена, она переняла бизнес, и именно она работает. Поэтому доходы семьи позволяют взять кредит и погашать его", - сказал он.

Берёза рассказал, что когда пришел в парламент, у него уже было несколько квартир, земля, дом за городом и несколько автомобилей премиум-класса.

"Я зарабатывал деньги самостоятельно. Моя история в бизнесе имеет длину где-то в 20 лет", - пояснил внефракционный нардеп.

Борислав и Наталия Берёзы фото: страница facebook нардепа

Как сообщалось, согласно декларации Берёзы, в 2016 году он купил квартиру в Киеве площадью 300 квадратных метров. Ее стоимость составила 5 миллионов гривен. Покупку народный избранник оформил на жену. В декларации значится, что для приобретения дорогостоящей недвижимости семья Березы взяла кредит в банке "Пивденный".

Украинская правда