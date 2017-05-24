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НАКО предлагает помощь в отборе наблюдателей для "Укроборонпрома"

Среда, 24 мая 2017, 13:53

Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны собирается помочь в отборе кандидатов на должности в Наблюдательном совете "Укроборонпрома".

Об этом сказал сказал член НАКО, генерал-полковник Британской армии Тимоти Эванс на презентации исследования "Совершенствование системы: как повысить эффективность помощи в сфере обороны".

"Сегодня Наблюдательный совет состоит только из двух членов. Еще трое должны быть назначены. И НАКО собирается помочь относительно того, какие критерии должны использоваться для отбора кандидатов на эти должности", - сказал Эванс.

Эванс отметил, что Украине необходим орган, который будет осуществлять независимый надзор за Концерном.

Как сообщалось, НАКО отмечал, что закупки "Укроборонпрома" в основном непрозрачны.

Как известно, 14 апреля на "Украинской правде" было опубликовано журналистское расследование о преступных схемах Государственного концерна "Укроборонпром".

Речь идет о заказе фиктивных работ на миллионные суммы, а также ухода от налогообложения.

Такая ситуация, по мнению автора, сложилась из-за невозможности контроля деятельности предприятий со стороны общества, а также полное сосредоточение контроля над "Укроборонпромом" в руках президента Украины и зависимого от него генерального директора Концерна.

Украинская правда

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Темы: армияУкроборонпром
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