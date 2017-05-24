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Луценко – Ляшко: Дай Бог, чтобы ваша фракция не уменьшилась

Среда, 24 мая 2017, 14:35

Генпрокурор Юрий Луценко пожелал лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко, чтобы состав его фракции не уменьшился.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде, отвечая на заявление Ляшко о том, что фракция РП не доверяет Луценко и уже подписалась в полном составе за его отставку.

"Спасибо, господин председатель фракции, за то, что высказываете критические замечания за то, что подписываетесь полным составом. Дай Бог, чтобы этот состав не уменьшился в ближайшее время", - сказал Луценко.

После этого Ляшко начал обвинять Луценко в политической ангажированности и, наконец, депутаты "Радикальной партии" ушли из зала заседаний.

 
фото: роман кравец

Позже Луценко добавил по этой ситуации:

"Руководителю "Радикальной партии", который пошел рассказывать о моих угрозы, напомню, я прошу Бога, чтобы фракция "радикалов" не уменьшилась. Такова жизнь. Он постоянно сам требует от депутатской залы снять то с одной, то с другой, то с третьей своего депутата неприкосновенность, даже вычеркнуть его из депутатов. Ну, так он сформировал фракцию. Бога прошу, чтобы она не уменьшилась, так как оппозиция Украине нужна", - сказал он.

Как известно, Радикальная партия Олега Ляшко 20 февраля исключила Андрея Артеменко из состава фракции из-за скандала с планом по Крыму, который тот возил в США.

19 мая Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представление в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с трех депутатов, среди которых нардеп из "Радикальной партии" Андрей Лозовой.

Однако позже представление на привлечение к ответственности Лозового и Евгения Дейдея вернули в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Александр Шумилин, УП

Темы: ЛуценкоЛяшко Олег
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