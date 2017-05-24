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Боевики обстреляли Марьинку

Среда, 24 мая 2017, 15:37
Боевики обстреляли Марьинку

Боевики обстреляли Марьинку в районе школы.

Об этом на своей странице в facebook сообщил председатель ОВЦА Донецкой области Павел Жебривский.

"Только российские оккупанты обстреляли Марьинку в районе 2-й школы. Учителя быстро вывели детей в бомбоубежище. Когда обстрелы утихли, детей развезли автобусами по домам. По предварительной информации, есть одно попадание в частный дом по вул.Прокофьева. Информация уточняется", - написал он.

Как сообщалось, ранее в среду, 24 мая, около 11:30 боевики открыли огонь в направлении КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре через линию разграничения сторон на Донбассе. Из-за этого украинские пограничники временно прекратили работу КПВВ.

Украинская правда

Темы: Донецкая область
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